Paus hekelt ‘hebzuchtige consument’

De leider van (wereldwijd) 1,3 miljard katholieken in de wereld, vierde op kerstavond met duizenden gelovigen de middernachtmis in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. In zijn preek vroeg hij aan de gelovigen ‘om de eenvoud van het kind van Bethlehem terug te vinden’.

De Argentijnse paus stelde vast dat de mens hebzuchtig en vraatzuchtig is en meer interesse heeft in materiële dingen dan in de zin van het leven. ,,De mens is hebzuchtig en onverzadigbaar geworden. Het hebben, de opeenstapeling van dingen lijkt voor velen de zin van het leven te zijn. Terwijl sommigen aanschuiven bij banketten, hebben vele anderen geen brood om van te leven. Met kerstmis moeten we onze fundamenten niet verliezen of afglijden naar het wereldlijke en overdreven consumptiedrang. We moeten ons afvragen: deel ik mijn brood met zij die geen brood hebben?”, zei Franciscus.

De dienst van de paus op kerstavond, wanneer de geboorte van Jezus Christus wordt gevierd, is een van de belangrijkste uit de katholieke liturgie. Franciscus kwam kort voor half tien ’s avonds de volle basiliek binnen. Hij werd voorafgegaan door een processie van ongeveer veertig kardinalen in gouden gewaden.

Jezus-beeld

Aan het einde van de kerkdienst van anderhalf uur pakte de paus het Jezus-beeld ter grootte van een pop op. Vergezeld door de kinderen bracht hij het beeldje naar een afbeelding van Christus’ geboorte in de basiliek. “Als we denken aan de kribbe waar Jezus geboren is, begrijpen we dat niet materiële rijkdom maar liefde het leven voedt, geen gulzigheid maar liefdadigheid, geen praalzucht maar eenvoud”, preekte de paus.

Vandaag spreekt de 82-jarige paus om 12.00 uur vanaf het pauselijke balkon van de Sint-Pietersbasiliek voor de zesde keer zijn Urbi et orbi (Latijn: voor de stad (Rome) en voor de wereld) uit, dat ook live op NPO 2 wordt uitgezonden.

Volledig scherm Paus Franciscus viert de mis. © Getty Images

Curie

Als paus maakt Franciscus er een punt van om praal en protocol te mijden. In de plaats daarvan wijdt hij zijn tijd aan de armen. Hij bezoekt gevangenissen, ziekenhuizen, migranten- of vluchtelingenkampen, en nodigt daklozen uit in het Vaticaan voor een maaltijd.

Eerder deze week hield de paus een kersttoespraak voor de curie, het bestuursapparaat van de kerk. Daarin stak hij de hand in eigen boezem en deed hij de opmerkelijke uitspraak dat priesters die kinderen hebben misbruikt zich moeten aangeven bij de politie. De paus wijdde bij die gelegenheid zijn hele toespraak aan seksueel misbruik binnen de kerk en het afdekken daarvan.