'Passagiersvliegtuig neergestort in Mexico'

In Mexico is een passagiersvliegtuig neergestort. Lokale media melden dat het toestel van de maatschappij Aeromexico is gecrasht in de noordelijke deelstaat Durango. Het is onduidelijk hoeveel mensen er precies aan boord zaten, maar er was plek voor 100 passagiers. Het is onbekend hoe het met de inzittenden gaat.