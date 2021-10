Passagiers filmen verkrachting in metro VS en grijpen niet in, politie woest: 'Dit is walgelijk’

man opgepaktWel uit sensatiezucht met je mobieltje filmen, maar niet de politie bellen. De politie in Philadelphia is woest op reizigers die weigerden in te grijpen toen een vrouw naast hen in de metro werd verkracht. In plaats van te helpen grepen de passagiers naar hun telefoon en maakten ze filmpjes van het schokkende tafereel. De autoriteiten nemen de zaak hoog op en zijn een onderzoek gestart naar de filmers, die mogelijk strafrechtelijke vervolging riskeren.

De verkrachting vond afgelopen woensdagavond rond 22.00 uur plaats. De vrouw werd in een metro lastiggevallen door een voor haar onbekende man en vervolgens ook fysiek belaagd. Het hele voorval duurde ongeveer 40 minuten, waarbij de vrouw acht minuten lang is verkracht, zo blijkt uit bewakingsbeelden. Vervoersorganisatie Septa spreekt in een verklaring van een ‘afschuwelijke criminele daad’ die onnodig totaal uit de hand is gelopen. ,,Meerdere mensen in de metro waren getuige. Dit had eerder gestopt kunnen worden als een van hen 911 (het alarmnummer, red.) had gebeld.”

Uiteindelijk was het een medewerker van Septa die aan de bel trok. De man stapte in de metro, zag ‘dat er iets niet klopte’ en waarschuwde de politie. Toegesnelde agenten kwamen ter plaatse en sloegen de verdachte, de 35-jarige Fishton Ngoy, bij de laatste halte in de boeien. Het slachtoffer is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht waar ze behandeld werd aan haar verwondingen. Ze maakt het naar omstandigheden goed.

Mogelijk een staartje

Op een speciaal ingelaste persconferentie sprak de politie haar verbazing uit over het optreden van de passagiers. ,,Ik kan jullie vertellen dat mensen hun telefoon omhoog hielden in de richting van deze vrouw toen ze werd aangevallen”, vertelde Thomas J. Nestel. ,,Wat we willen is dat iedereen hier boos en misselijk van wordt en dat iedereen vastberaden is om het systeem veiliger te maken.”

Het lakse optreden van de omstanders krijgt mogelijk nog een staartje. Het Openbaar Ministerie denkt er nog over na om ze strafrechtelijk te vervolgen. Terecht, vindt Timothy Bernhardt, hoofdinspecteur van de lokale politie. ,,Het is verontrustend om te weten dat niemand opstond om te helpen”, zegt hij tegen plaatselijke media. ,,Ik heb er geen woorden voor. Iedereen die in die metro zat moet in de spiegel kijken en zich afvragen waarom hij of zij niet heeft ingegrepen.”

De inspecteur noemt het slachtoffer een ‘ongelooflijk sterke vrouw’ die de politie belangrijke informatie verschaft heeft. Ze kende haar aanvaller niet, zei hij. ,,Ze is aan de beterende hand. Hopelijk komt ze hier doorheen.”

Impact

Volgens Kevin McMunigal, een voormalig federaal aanklager, is het in de meeste staten wettelijk niet verplicht om in te grijpen bij een incident. ,,Tenzij ze een specifieke plicht hebben om dit wel te doen zoals ouders, leraren, verzorgers of politieagenten”, vertelde hij tegen de BBC. Incidenten als deze in de metro zijn in Philadelphia zeldzaam, zegt hij. Bij de meeste situaties grijpt er op z’n minst één omstander in of belt de politie.

Tamara Rice, een rechtendocent aan de Universiteit van Miami, zegt tegen de Britse omroep dat filmers inderdaad kunnen worden aangeklaagd, mits hun gedrag ‘een grote impact heeft gehad op het misdrijf of de verdachte heeft aangemoedigd’.

Rechtszaak

De 35-jarige verdachte Fishton Ngoy wordt beschuldigd van verkrachting dan wel zware aanranding. Hij is bekend bij de autoriteiten en moet aanstaande maandag voor de rechter verschijnen. Hij heeft vooralsnog niet om een advocaat gevraagd. Zijn borgsom staat op 180.000 dollar, omgerekend zo’n 150.000 euro.

Filmende Nederlanders Uit onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat bijna 90 procent van de Nederlanders het niet acceptabel vindt dat omstanders gewonden filmen na een ongeluk of ander incident. ,,Filmen van heftige situaties met een telefoon lijkt soms wel een soort reflex. Je kunt de tijd die je gebruikt om te filmen ook inzetten om 112 te bellen en eerste hulp te verlenen, want juist dat is in die eerste minuten na een ongeluk van levensbelang”, meldde het Rode Kruis ooit. Hoewel 88 procent vindt dat filmen na een ongeluk op straat echt niet kan, zou een derde van de ondervraagden de filmers niet vragen daarmee te stoppen. Verder stelt 68 procent dat er noodsituaties zijn waarin zij filmen door omstanders wel nuttig vinden. Beelden kunnen bijvoorbeeld dienen als bewijsvoering, bijvoorbeeld bij een misdrijf of ruzie. De Nederlandse Politiebond pleit al langer voor hogere boetes voor het uit sensatiezucht filmen van een ongeluk. Ook het online plaatsen zou volgens de bond bestraft moeten kunnen worden. In oktober vorig jaar kwamen CDA, PvdA en GroenLinks met een wetsvoorstel om hogere boetes op te leggen aan filmers. Volgens de initiatiefnemers steken ‘omstanders zelf geen hand uit’ naar slachtoffers. ,,Behalve naar hun telefoon om het drama te fotograferen of te filmen. Dit fotograferen of filmen is op zichzelf al afkeurenswaardig, maar het publiekelijk delen van de beelden, wat in de praktijk veelvuldig voorkomt, is ronduit onacceptabel.”

