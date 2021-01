Pasgeboren giraffe vernoemd naar Kamala Harris: ‘Zij heeft ook een vechtlust’

In het Belgische pret- en dierenpark Bellewaerde is een babygiraffe vernoemd naar de kersverse Amerikaanse vicepresident. Het dier kwam dan ook ter wereld op dezelfde dag als dat Kamala Harris de eed aflegde.

Het rothschildgirafje is woensdagavond 20 januari geboren. Het dier is 1,83 meter en weegt 58 kilogram.

,,De rothschildgiraf is een sterk bedreigde diersoort, waardoor deze geboorte goed nieuws is voor het Europees kweekprogramma waaraan Bellewaerde actief deelneemt", aldus de Vlaamse dierentuin. De geboorte is snel en op natuurlijke wijze verlopen.

'Sterke dame’

,,Rond 18.00 uur zag de nachtbewaker op camerabeelden dat moedergiraf Simone zeer onrustig rondliep in haar stal”, zegt Pieter Vercruysse, de hoofddierenverzorger die tijdens de geboorte aanwezig was. ,,Twintig minuten later waren de pootjes van het girafje al te zien.”

De geboorte liep volgens Vercruysse snel. Omdat moeder Simone zich vijandig opstelde, hebben de verzorgers de babygiraf eerst zelf melk gegeven.

,,We merken dat het girafje zeer alert en nieuwsgierig is. Ze heeft duidelijk een vechtlust en is een sterke dame. We vonden Kamala een gepaste naam. Ze is immers geboren op de dag dat de eerste vrouwelijke vicepresident van de Verenigde Staten de eed aflegde”, vertelt dierenarts Melissa Nollet.

‘Elkaar ontmoeten’

Op sociale media probeert de dierentuin al de aandacht van de vicepresident te krijgen. ‘Mijn verzorgers hebben me naar jou vernoemd Kamala, omdat ik ook een vechtlust heb. Hopelijk kunnen we elkaar ooit ontmoeten’

Giraffe Kamala zal de eerste maand in haar binnenstal blijven. Zodra het warmer dan 15 graden Celsius is, kan het jong naar buiten. Naast Kamala verblijven er nog drie rothschildgiraffen in Bellewaerde.

Europees kweekprogramma

De komst van de giraffe is belangrijk voor het Europese kweekprogramma waaraan Bellewaerde deelneemt, in samenwerking met EAZA (European Association for Zoos and Aquaria). Wereldwijd leven er nog ongeveer 1.700 rothschildgiraffen in het wild en 590 in dierentuinen. Dat maakt dat de rothschildgiraf een sterk bedreigde diersoort is.

Volledig scherm De geboorte verliep snel. © Bellewaerde

Volledig scherm Kamala moest in afzondering worden geplaatst, omdat moeder Simone vijandig reageerde. © Bellewaerde

Volledig scherm Als de weersomstandigheden het toelaten, mag Kamala naar buiten. © Bellewaerde