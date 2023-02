Pasgeboren baby nog met navelstreng uit puin gehaald in Syrië, familie redt het niet

De reddingsoperatie vond plaats in Jenderes, op het platteland van Afrin, in het noordoosten van Syrië. De moeder van het kind is bevallen terwijl ze bedolven was onder brokstukken na de aardbeving.

Een familielid vertelt aan persbureau AFP dat de zoekende familie een stem hoorde tijdens het graven en zo de baby vond. De familieleden sneden de navelstreng door en brachten het pasgeboren kind naar het ziekenhuis in de nabijgelegen stad Afrin. Een kinderarts bevestigt dat de baby stabiel is, maar in slechte staat in het ziekenhuis arriveerde. Ze was onder meer onderkoeld door de koude weersomstandigheden.

Volledig scherm Een man brengt de baby in veiligheid nadat ze is gered. © Screenshot video

Ontroostbaar

Er zijn meer hoopgevende reddingen. Zo werd gefilmd hoe een Syrisch meisje met haar vader kon worden herenigd nadat ze onder het puin vandaan is gehaald. Hartverscheurende beelden tonen ook hoe een vader uit Aleppo afscheid moet nemen van zijn baby. Het kindje kwam door de ramp terecht onder een ingestort gebouw, maar overleefde het niet. Wanneer het lichaampje van onder het puin wordt gehaald, neemt de vader zijn kind in zijn armen. Hij is ontroostbaar.

De aardbevingen en naschokken hebben in Turkije en Syrië aan meer dan 5.000 mensen het leven gekost. Het dodental loopt nog op. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lopen ongeveer 23 miljoen mensen mogelijk gevaar door aardbevingen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.