Pasen zonder de paus? ‘Dat is de laatste halve eeuw niet meer voorgekomen’

Nadat paus Franciscus (86) gisteren met een longontsteking in het ziekenhuis werd opgenomen, zijn de dokters voorzichtig optimistisch over zijn herstel. Volgens het Vaticaan verbetert zijn toestand geleidelijk en is hij zelfs alweer aan het werk vanuit het ziekenhuis.

Artsen zijn optimistisch over Franciscus’ herstel, al blijft hij voorlopig voor behandeling in het ziekenhuis. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA is de kans groot dat de paus nog voor Palmzondag, op 2 april, weer ontslagen wordt. Franciscus heeft vanochtend wat kranten gelezen.

Na zijn opname in het ziekenhuis regende het ongeruste reacties omdat deze paus al langer kwakkelt met zijn gezondheid. Hij kampt al jaren met maagproblemen en zit meestal in een rolstoel vanwege een aanhoudend knieprobleem.

Pasen zonder de paus, is dat denkbaar? Kerkhistoricus en theoloog Peter Nissen moet even denken. ,,Het is de laatste halve eeuw niet meer voorgekomen. Er staat me iets bij van paus Pius XII (1939-1958) in de laatste jaren van zijn leven. Die had ook een hele broze gezondheid, maar dat is alweer een tijd geleden. Paus Johannes-Paulus II heeft het wel steeds volgehouden ondanks zijn ziekte. Ik hoop dat paus Franciscus na een paar dagen ziekenhuis weer herstelt. Ik vermoed dat daar ook in Nederland voor gebeden wordt.”

Geraakt

‘Paus Franciscus is geraakt door de vele ontvangen berichten en spreekt zijn dankbaarheid uit voor de nabijheid en het gebed’, aldus een verklaring van het Vaticaan. De 86-jarige had de afgelopen dagen ademhalingsmoeilijkheden, maar heeft geen Covid. Op zich zou iemand anders de beroemde zegen over de stad en de wereld (urbi et orbi) kunnen uitspreken. Volgens Nissen zou een kardinaal, de voorzitter van het college van decanen daarvoor in aanmerking komen. ,,Maar dat zou niettemin veel teleurstelling oproepen en ook wel vrees dat de paus het niet lang meer zal volhouden.”

Pasen is voor katholieken over de hele wereld hét moment om de paus te zien. Er gaat een grote symbolische kracht uit van dat moment, vandaar dat alles zal worden gedaan Franciscus op te lappen. Misschien dat hij zittend in een rolstoel toch die zegen kan uitspreken. Nissen: ,,Mensen leven echt mee want deze paus is enorm populair, binnen en buiten de kerk, door zijn eenvoudige en ontwapenende optreden. En de aandacht die hij heeft voor de grote noden van deze tijd. Zijn eerste bezoek toen hij net paus was was aan Lampedusa (waar migranten die de Middellandse Zee oversteken vaak aankomen, red.), zijn encycliek over de duurzaamheid van de planeet wordt in brede kringen gelezen en gezien als een van de krachtigste teksten over de zorg voor de toekomst van planeet aarde. Hij krijgt grote waardering en hij heeft ook iets innemends.”

Audiëntie

Nissen was drie weken geleden zelf nog op audiëntie bij de paus. ,,Hij was zo ontwapenend zichzelf. Hij wijkt regelmatig van zijn teksten af en spreekt heel levendig. Dat neemt de mensen voor hem in. Hij had in Rome in het begin ook zo’n graffiti op straat, tekeningen van de paus als Superman. Daar kan hij om lachen, hij heeft ook een enorm gevoel voor humor. Anders dan paus Benedictus XVI want dat was toch eerder de ernstige kerkgeleerde. Johannes Paulus II had iets stoers, die had ook niet zoveel humor. Ik zag op een foto gisteren in een Italiaanse krant van de laatste audiëntie dat hij er erg vermoeid uitzag. Hij had ook zichtbaar pijn. Dat is waarschijnlijk de aanleiding geweest waarom hij meteen naar het Gemelli-ziekenhuis is gebracht.”

Volledig scherm Journalisten staan voor het Agostino Gemelli Ziekenhuis in Rome. © ANP / EPA

Ondanks zijn kwalen is de paus actief gebleven en heeft hij reizen naar het buitenland ondernomen. Hij bezocht in februari de Democratische Republiek Congo en Zuid-Soedan. In januari leidde de paus de begrafenis van zijn voorganger paus Benedictus XVI, de eerste paus in eeuwen die vrijwillig aftrad. Hij zei dat dit kwam door een slechte gezondheid. Paus Franciscus heeft eerder aangegeven dat hij mogelijk ook in de voetsporen van Benedictus wil treden mocht zijn gezondheid verslechteren.