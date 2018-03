Pas na de verkiezingen begint de echte onrust

Politicus en publicist Leonid Gozman ziet dat toch anders. Hij noemt de kandidatuur van Poetin ronduit ongrondwettig. Want ze gaat in 'tegen de geest' van de Russische constitutie die stelt dat een president, zoals in zoveel landen, maximaal twee ambtsperioden achter elkaar mag hebben. De switch met premier Dmitri Medvedev in 2008 (toen Poetin tussendoor vier jaar premier werd) vond Gozman een bedenkelijke truc.



Hij voorspelt turbulentie ná de herverkiezing. En wel direct, vanaf maandag, wanneer Poetins laatste ambtstermijn ingaat. ,,Of hij zoekt een opvolger of hij verandert de grondwet en wordt president voor het leven. Het zal hoe dan ook geweldige deining geven rondom Poetin.''



En ook in de Russische maatschappij gaat het woelen, want over drie jaar zijn er alweer parlementsverkiezingen. ,,De nieuwe Doema blijft aan tot 2025, dus zeker tot aan het vertrek van Poetin. Daardoor kan van het parlement veel afhangen. Vergelijk het met Oekraïne, waar na de vlucht van president Janoekovitsj in 2014 de volksvertegenwoordiging alle macht naar zich toe trok. Daarom is het verkiezingsjaar 2021 potentieel al heel belangrijk.''