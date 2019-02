Partner Russische agente Boetina aangeklaagd

Paul Erickson, de man die een relatie heeft met de vorig jaar gearresteerde Russische agente Maria Boetina (30), is aangeklaagd door justitie in de Amerikaanse staat South Dakota. De 56-jarige Amerikaan wordt verdacht van het plegen van elf strafbare feiten, waaronder witwassen en valsheid in geschrifte. Hij loopt de kans op tientallen jaren gevangenisstraf en hoge boetes.

Erickson is een bekend figuur in Republikeinse en conservatieve kringen en was campagneleider in de Republikeinse presidentiële campagne van 1992 van Pat Buchanan.

Boetina werd vorig in de VS opgepakt omdat ze ,,actief was als een niet geregistreerde Russische agente''. Ze bekende afgelopen december schuld. Boetina studeerde in de VS en ontpopte zich vervolgens ook als rechtse politieke activiste. Ze ging volgens aanklagers als Russische agente bij de overwegend Republikeinse wapenlobby van de National Rifle Association (NRA) met de bedoeling invloed te krijgen in de Amerikaanse politiek.