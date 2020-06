Partij Bouterse wil nog steeds hertelling stemmen Paramaribo

Vader ontvoerde 13-jarige jongen zat samen met de verdachte in de gevangenis

4 juni De vader van een ontvoerde, en inmiddels weer vrijgelaten, Belgische jongen (13) zat wegens drugssmokkel in de gevangenis van Hasselt, tegelijkertijd met iemand die nu een belangrijke verdachte in de ontvoeringszaak is. Dat bevestigen meerdere bronnen. De vader van de jongen zou tegen medegevangenen hebben opgeschept over ‘massa’s drugsgeld’ dat de politie niet had gevonden.