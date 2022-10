Parlementariër: Boris Johnson vliegt naar huis en wil weer premier worden

Johnson zou via WhatsApp hebben gezegd dat hij er zin in heeft. ‘We gaan het doen, Dudders!’ zou de oud-premier zijn bondgenoot hebben geappt. Johnson heeft officieel nog niet laten horen of hij zich verkiesbaar stelt of niet. Hij is pas anderhalve maand geleden afgetreden als premier, toen hij werd opgevolgd door Liz Truss. Johnson moest aftreden na een reeks schandalen en het massale opstappen van mensen uit zijn regering.



Tot nog toe heeft alleen Penny Mordaunt zich kandidaat gesteld. Volgens de BBC hebben 21 Conservatieve parlementsleden zich achter haar geschaard en 43 achter Johnson. Rishi Sunak gaat aan de leiding met de steun van 83 parlementariërs. Sunak heeft ook nog niet gezegd of hij premier van het Verenigd Koninkrijk wil worden.