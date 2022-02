Parlement Australië: Sorry voor verkrachting en seksueel wangedrag op werkvloer

De politieke leiders van Australië hebben in het parlement sorry gezegd voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en pesterijen in de parlementaire kantoren.

De excuses komen een jaar na meldingen van verkrachtingen en andere onthullingen over de omstandigheden waarin vrouwen moesten werken. Die beschuldigingen leidden tot grote verontwaardiging en protesten in het hele land.



De verklaringen werden afgelegd in beide kamers van het parlement, tijdens de eerste zitting van 2022. Premier Scott Morrison nam het woord om de slachtoffers eveneens zijn excuses aan te bieden. ,,Sorry is slechts het begin, dat is onze belofte aan degenen die hier vandaag zijn en degenen die in heel Australië kijken.”

Verkracht

De premier richtte zich aan het begin van zijn verklaring tot oud-medewerker Brittany Higgins. Zij maakte in januari vorig jaar bekend dat ze in 2019 door een collega was verkracht, waarna ook andere vrouwen met schokkende onthullingen kwamen. Morrison bedankte Higgins, die net als een aantal andere klokkenluiders naar het parlement was gekomen, voor haar moed.

De excuses waren aanbevolen in een rapport waarin werd geconcludeerd dat er sprake was van wijdverspreide pesterijen en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de parlementaire kantoren. Ongeveer 63 procent van de vrouwelijke parlementariërs heeft volgens dat rapport te maken gehad met seksuele intimidatie, onder vrouwelijke parlementsmedewerkers was dat 40 procent.

Kijk onze nieuwsvideo's in onderstaande playlist: