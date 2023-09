Park in Londen afgezet in klopjacht naar ontsnapte terreurverdachte

De Britse politie heeft een klopjacht ingezet om een ontsnapte gevangene te vinden. De man, verdacht van terrorisme en spionage, glipte weg door zich vast te klampen onder een busje. Het Richmond Park in Londen is afgezet in de zoektocht naar de terreurverdachte.

Het park ligt slechts op zo’n 5,5 kilometer van de Wandsworth-gevangenis, waar Daniel Abed Khalife woensdag kon vluchten. Khalife heeft de Britse autoriteiten in grote verlegenheid gebracht door te ontsnappen uit een Huis van Bewaring in Londen. De voormalige militair, werkzaam als kok in gevangenis HMP Wandsworth, glipte weg uit de keuken en kwam de poort uit door zich met riemen vast te klampen aan het onderstel van een bestelbus. De politie heeft een klopjacht opgezet, maar vooralsnog ontbreekt elk spoor van de crimineel.

De autoriteiten denken dat de 21-jarige Engelsman hulp van binnenuit heeft gekregen. Voor justitie komt zijn vlucht over als een vernedering. Khalife zat in afwachting van een rechtszaak in november vast op verdenking van het stelen van staatsgevaarlijke informatie, toen hij in dienst van het leger was. Het Britse OM denkt ook hij nepbommen plaatste bij een legerbasis om angst te zaaien.

Khalife gold als extreem vluchtgevaarlijk. Het vermoeden dat de gestolen informatie bestemd was voor Iran, had hem in de zwaarste categorie gevangenen moeten doen belanden. In plaats daarvan zat hij in Wandsworth, door de inspectie betiteld als vrijwel onbewoonbaar: ,,De muren verkruimelen, het zit overvol en het ongedierte loopt door de gangen.” Het vuilnis werd vaak niet buitengezet, ziekmeldingen lagen dagelijks rond de 40 procent.

Films

De vlucht van Khalife doet veiligheidsexperts denken aan plots in films als The Shawshank Redemption, waarin de hoofdrolspeler na jaren graven via een smerige rioolpijp verdwijnt. Wandsworth, geopend in 1851, valt van ellende bijna uit elkaar. Dat de (vermeende) terrorist in een rood-wit geblokte koksbroek, een wit T-shirt en bruine veiligheidsschoenen ontsnapte onder een auto maakt het bijna ongeloofwaardig.

Volledig scherm Daniel Khalife ontsnapte uit de gevangenis in Wandsworth. © Reuters

Speelde de beveiliging bij de poorten onder een hoedje met Khalife? Een blik met een spiegelstok - standaarduitrusting voor bewakers - onder het chassis had de verstekeling meteen verraden. Een ex-gevangene denkt aan complete onkunde. Door bezuinigingen krijgen rekruten een training van negen weken, de kortste in Europa. ,,Alsof kinderen zich met Halloween verkleden als een bewaker”, sneerde de veroordeelde fraudeur in The Times.

Onbekwaamheid

De reactietijd van het personeel wijst ook op onbekwaamheid. Toen het gemis van Khalife om 7.00 uur op dinsdagochtend werd ontdekt, wachtte de leiding anderhalf uur voordat de directie de politie inschakelde. Gevreesd wordt, dat hij zich inmiddels niet meer in het VK bevindt. Khalife verkeert met zijn vlucht in beroemd gezelschap. Rover Ronnie Biggs, bekend van de Great Train Robbery, klom in 1965 uit Wandsworth met een touwladder.

Biggs meldde zich na 36 jaar vol stunts om de Britse autoriteiten in hun hemd te zetten, zelf weer op een bureau in het VK. Zo’n publieke geseling wil justitie in het geval van Khalife vermijden.