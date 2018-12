Park in angst: nieuwe tsunami kan einde Javaanse neushoorn zijn

Het is momenteel de grootste angst voor het Ujung Kulon National Park: dat nieuwe metershoge golven in één klap de 67 Javaanse neushoorns die er leven de dood in jagen. Het zijn de laatste van deze soort neushoorns op aarde en het Wereld Natuur Fonds kwalificeert ze als de zeldzaamste van de vijf bestaande neushoornsoorten. ,,Er leven nergens anders Javaanse neushoorns, ook niet in gevangenschap. Als we deze populatie verliezen, dan is de soort uitgestorven’’, gaf de wereldnatuurorganisatie eerder al aan.



Het natuurpark ligt in de schaduw van de Anak Krakatau, de vulkaan die zaterdagnacht met een uitbarsting een aardverschuiving en tsunami veroorzaakte. Minstens 426 mensen (nieuwe officiële dodental, red.) kwamen om het leven, waaronder twee medewerkers van het reservaat, maar de 67 neushoorns bleven ongedeerd. Ze brengen het grootste deel van hun tijd gelukkig door aan de zuidelijke kust van het schiereiland, terwijl de hoge golven van de tsunami kapot sloegen op de noordelijke kust.