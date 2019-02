Paracyclist werd invalide na crash en is nu 1 km verderop wéér aangereden

Sinds een zwaar motorongeval in 2013 is hij invalide, maar het leven lachte de Belgische Louis Clincke vorig jaar weer toe. De Oost-Vlaming trouwde met de vrouw van zijn leven en behaalde brons op het WK paracycling. Maar vorige week werd de atleet opnieuw aangereden, op amper 1 kilometer van de plek van de vorige crash. ,,’Wéér ik', dacht ik meteen. Nu kan ik opnieuw beginnen te revalideren.”

Van de hel naar de hemel en terug, zo leest het verhaal van Louis Clincke (32) uit Lembeke. Zes jaar geleden raakte hij betrokken bij een frontale crash met zijn motorfiets. In de ambulance naar het ziekenhuis leek het nog mee te vallen - enkele breuken, dachten de ambulanciers.

Maar al snel werd duidelijk dat er meer aan de hand was. ,,Ik had twee dubbele open armbreuken, een dubbele open beenbreuk, gebroken ribben, een ingeklapte long en een complex bekkenfractuur. Mijn darmen waren ook gescheurd, waardoor stoelgang in mijn lichaam terechtkwam en ik mijzelf eigenlijk vergiftigde. Ik moest meteen van Eeklo naar Gent overgebracht worden, het was de rit van de laatste kans. Het heeft niet veel gescheeld, of ik had het niet gered.”

Maar Clincke haalde het. Al brak toen de zwaarste periode aan: revalideren. ,,Ik lag meer dan een jaar in het ziekenhuis", vertelt hij. ,,De dokteren dachten dat ik nooit meer kon lopen. Ik moest opnieuw leren stappen, mijn handen leren gebruiken, enzovoort. Maar beetje bij beetje ging het beter." Clincke, die voor zestig procent invalide is, begon na drie jaar ook te fietsen. Niet harder dan 10 kilometer per uur in het begin, maar na een jaar intensief oefenen kwamen de wedstrijden in het paracycling. ,,Wonderbaarlijk genoeg behaalde ik snel hoge plaatsen en werd ik topsporter." In 2018 zat Clincke bij de Belgische selectie, en op 7 augustus sprintte hij naar brons op het wereldkampioenschap in Italië. ,,Hoe? Dat weet ik nog altijd niet”, lacht hij. "Het was ongelooflijk. Ik werd derde van de wereld. En dan ben ik ook nog eens getrouwd met Lien, de vrouw van mijn leven. 2018 was een droomjaar, ik dacht dat ik vertrokken was.”

Wéér raak