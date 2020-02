Paniek in vliegtuig: man (29) maakt selfie en schreeuwt dat hij het coronavirus heeft

coronavirus LIVE | Anouk in Nederland in quarantai­ne: ‘Ik weet niet wat voor plek dit is’

16:31 België heeft een eerste besmettingsgeval, meldt het ministerie van Volksgezondheid. China geeft toe niet adequaat te hebben gereageerd op de uitbraak van het coronavirus. Het nieuwe virus heeft inmiddels 427 levens geëist, waarvan 2 buiten China. Het laatste slachtoffer viel in Hongkong. Wereldwijd staat het aantal besmettingen nu op ruim 20.000. Onderwijl roept de Wereldgezondheidsorganisatie WHO herhaaldelijk niet in paniek te raken. De actuele ontwikkelingen lees je in ons liveblog.