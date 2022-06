Paniek in nachtclub Kroatië: onbekende schiet traangas af, ook Nederlanders binnen

Een onbekende heeft gisteren in een bomvolle nachtclub in de Kroatische stad Split traangas afgevuurd. Zeker negentig mensen raakten daarbij (licht)gewond. In de club, waar op dat moment ook Nederlanders aanwezig waren, brak grote paniek uit.

Het incident gebeurde rond 01.25 uur in de Club Central, melden Kroatische media. Om nog onbekende reden schoot een onbekende persoon traangas naar binnen. Op dat moment waren er vijfhonderd bezoekers in de discotheek, onder wie ook Nederlanders.

Bezoekers renden in paniek naar buiten. ,,De slechtste ervaring van mijn leven‘’, schrijft een bezoeker op Facebook. ,,Veel bezoekers dachten dat ze doodgingen.‘’ En een ander schrijft: ,,Een vriend van mij zag dat sommige mensen werden overlopen. Meisjes lagen opgerold op de grond, omdat ze niet konden ademen.‘’

Medewerkers begonnen direct met het evacueren via de nooduitgangen. Negentig mensen hadden medische hulp nodig vanwege brandende ogen en luchtwegen. Vier mensen raakten tijdens de vlucht naar buiten gewond. Twaalf mensen konden niet naar buiten en moesten door de brandweer worden gered. De dader is spoorloos.

Ventilatiesysteem

Volgens Kroatische media is het traangas via een opening in het ventilatiesysteem naar binnen geschoten. Daardoor is het vermoeden dat de dader bekend is met het pand en wellicht een (voormalige) medewerker van nachtclub is.

Tien dagen geleden was er ook een valse bommelding in de nachtclub. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee incidenten.

De Central Club laat in een verklaring op Facebook weten het incident te betreuren. ,,We zijn ons ervan bewust dat het voor jullie een beangstigende ervaring was en deze uiterst slechte ervaring spijt ons oprecht. We zijn dankbaar dat niemand ernstig gewond is geraakt en danken alle hulpdiensten voor hun snelle reactie.‘’

De nachtclub blijft vandaag gesloten. Begin komende week wil de club de deuren weer openen.