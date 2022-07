Paniek in Florida door ‘een van de schadelijkste slakken ter wereld’: quarantaine ingesteld

Het dier, dat inclusief schelp meer dan 25 centimeter lang kan worden en tot 700 gram kan wegen, werd eind juni door een tuinman gespot, meldt het staatsministerie van Landbouw in Florida. Dat is overigens niet de eerste keer dat het dier in de staat opduikt; in 1966 werd de landslak al gespot in het centrum van Miami. In 1973 zijn er ruim 18.000 slakken gevonden en vernietigd, samen met duizenden eieren, en in 1975 werd de slak uitgeroeid verklaard. In september 2011 werd de slak opnieuw gevonden in Miami, maar in september 2021 werd het dier weer uitgeroeid verklaard.