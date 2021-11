Paniek bij Vlaamse schoolkinderen wanneer buschauffeur niet stopt: ‘Mogelijk emotionele actie’

De buschauffeur sloeg maar liefst elf bushaltes op rij over tijdens de rit van Haacht naar Steenokkerzeel. Tijdens het rijden gaf hij geen krimp, ondanks de grote paniek bij meerdere kinderen in de bus. ,,Zijn rijstijl was heel agressief’”, getuigt een 13-jarige leerlinge.

Lees verder onder de kaart.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Meer dan honderd kinderen van scholen Don Bosco en Sint-Angela in Haacht zaten gisterenavond in de bus op weg naar huis. Achter het stuur zat een chauffeur van een onderaannemer van vervoersmaatschappij de Lijn. Hij pikte alle schoolkinderen op aan Don Bosco in Haacht, maar weigerde onderweg te stoppen. ,,Ik moest eigenlijk na 10 minuten al aan de tweede halte afstappen, uiteindelijk heeft iedereen 45 minuten op de bus gezeten”, getuigt een 13-jarige leerlinge van Don Bosco.

Quote De man in kwestie zal onder­vraagd worden om zijn beweegrede­nen te achterha­len. We vermoeden dat het gaat om een impulsieve en emotionele reactie Politie Kampenhout

Na een tijdje raakten meerdere kinderen in paniek. Zij begonnen te roepen en te huilen, maar de chauffeur gaf geen kik. ,,Zijn rijstijl daarentegen was heel agressief”, vervolgt de scholiere. ,,De chauffeur rijdt ook ‘s ochtends met de schoolbus. Tijdens die ritten zou er soms aangegeven worden dat er bij een volgende halte gestopt moet worden, terwijl er niemand uit hoeft te stappen.”



Het meisje vermoed dat het de buschauffeur heel hoog zat en dat hij daardoor een hele rit weigerde te stoppen. ,,We hebben zelf vanuit de schoolbus naar de politie gebeld. Even later zagen we een anoniem voertuig van de politie achter de bus rijden. Uiteindelijk is de chauffeur gestopt aan de eindhalte in Steenokkerzeel. Alle ouders zijn hun kinderen daar komen oppikken.”

Lees verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Schoolkinderen roepen en tieren naar de buschauffeur om te stoppen. © 4040

Verklaring

Vervoersmaatschappij de Lijn bevestigt het voorval van gisterenavond. ,,Het gaat om een chauffeur van een onderaannemer”, stelt woordvoerder Marco Demerling. ,,Hij heeft inderdaad een hele reeks haltes overgeslagen. We wachten het onderzoek van de politie af. We hebben momenteel geen verklaring voor het gedrag van de chauffeur. Als we weten wat er zich exact heeft afgespeeld, dan kunnen we daar eventuele sancties aankoppelen.”

Politiezone KastZe kwam ter plaatse aan de eindhalte in Steenokkerzeel. ,,De buschauffeur is niet aangehouden, maar er is wel een gerechtelijk dossier opgestart”, klinkt het. ,,De man in kwestie zal ondervraagd worden om zijn beweegredenen te achterhalen. We vermoeden dat het gaat om een impulsieve en emotionele reactie. Hij zal binnen afzienbare tijd verhoord worden om de zaak uit te klaren.”

Volledig scherm De kinderen werden uiteindelijk allemaal afgezet aan de eindhalte in Perk. © RV

Praat mee Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.