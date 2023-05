Palestijnen kunnen niet leven met controles, geweren, irritaties en gebed zonder eind

Moulin Rouge stopt met omstreden slan­gen-act, maar activisten niet tevreden: ‘We vertrouwen het niet’

Dierenactivisten gaan woensdag demonstreren bij de wereldberoemde Moulin Rouge in Parijs. Ze eisen dat het showtheater per onmiddellijk stopt met het gebruik van pythons op het podium. ,,Ze willen stoppen, maar zeggen niet precies wanneer’’, stelt dierenorganisatie Paris Animaux Zoopolis (PAZ). ,,We vertrouwen het daarom niet.’’