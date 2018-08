Palestijnen krijgen plots 10 ton post bezorgd, met 8 jaar vertraging

Ivana Smit Vriend Adam White: 'Alexan­der Johnson huilde toen hij vertelde over Ivana'

17:40 Wie was Ivana Smit? Twee getuigen, twee vrienden van Ivana, schilderden vandaag onder ede in de rechtbank zo’n verschillend beeld van haar dat het leek of ze het over andere vrouwen hadden. Een van de twee is ook een van de beste vrienden van Alexander Johnson. ,,Alex moest huilen toen hij mij vertelde wat er was gebeurd.''