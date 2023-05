Pakistan schudt op grondvesten, terwijl land al genoeg problemen heeft: ‘Leiders moeten hun ego opzijzetten’

Het zijn beelden die we al een tijd niet gezien hebben in Pakistan. Woedende menigten op straat in grote steden als Lahore, Islamabad, Rawalpindi en Peshawar, aanvallen met traangas door de politie, al zeker acht doden, honderden gewonden en bijna tweeduizend arrestaties. In Lahore bestormden boze burgers het luxueuze huis van een legerleider, sloegen alles kapot en gingen ervandoor met alles wat enige waarde had. ,,Dit is toch al van het volk’’, zei een man met een levende pauw in zijn armen. ,,We pakken het gewoon terug.’’

Cricketheld Khan

De rellen begonnen eerder deze week na de arrestatie van Imran Khan (70), de mateloos populaire ex-premier, playboy en cricketheld (hij werd wereldkampioen in 1992). Die staat aan het hoofd van zijn eigen politieke partij Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), en kwam in 2018 aan de macht met de belofte een eind te maken aan de corruptie en de economische malaise in Pakistan. Hij werd toen nota bene gesteund door het machtige leger.

Khan werd in 2022 echter via een motie van wantrouwen aan de kant geschoven, met name vanwege economisch wanbeleid. Het leger weigerde hem toen te steunen, wat hem de furieuze reactie ontlokte dat ‘alleen dieren’ neutraal zijn. Sindsdien is hij ervan overtuigd dat de militaire top, en ook de beruchte veiligheidsdienst ISI, er alles aan doen om hem dwars te zitten. Hij beschuldigt ze er zelfs van een aanslag tegen hem te hebben voorbereid: in november 2022 werd hij tijdens een demonstratie tegen het regeringsbeleid in zijn been geschoten. De legertop heeft dit altijd ontkend.

Volledig scherm Imran Khan spreekt de pers toe in het ziekenhuis, vorig jaar november. Hij was in zijn been geschoten. © AP

‘Politiek gemotiveerd’

Er lopen inmiddels meer dan honderd aanklachten tegen Khan, die volgens hem allemaal politiek gemotiveerd zijn. Het lukte hem verschillende keren om een arrestatie te ontlopen, maar dinsdag was het dan toch raak. De beschuldiging: corruptie. Hij zou geld hebben verdiend met het doorverkopen van cadeaus die hij had gekregen toen hij premier was. Khan ontkent ook alles. In een video die hij had opgenomen vóór zijn arrestatie riep hij het volk op om ‘de straat op te gaan en te protesteren’: ,,De dappere Pakistani’s moeten hun land verdedigen.’’ Het Hooggerechtshof heeft inmiddels verordonneerd dat Khan moet worden vrijgelaten, maar het lijkt hoogst twijfelachtig of de geest hiermee weer terug in de fles is.

Volgens analisten staat dit conflict namelijk niet op zich, maar is het een volgend hoofdstuk in het voortdurende geruzie tussen het almachtige leger en politieke leiders die iets te populair worden. Het verleden heeft uitgewezen dat politici dergelijke botsingen - letterlijk - niet altijd overleven. Zo werd Zulfikar Ali Bhutto in 1979 ter dood veroordeeld door een militair tribunaal. Zijn dochter Benazhir kwam in 2007 om bij een aanslag.

Volledig scherm Een aanhanger van Imran Khan in een wolk van traangas. © AP

IJzeren vuist

Imran Khan weet dat hij buitengewoon geliefd is (mede door de impopulariteit van de huidige regering) en pookt het vuur flink op. Dit jaar zijn er verkiezingen en hij ziet een nieuw premierschap al gloren. Het leger ziet die bui natuurlijk hangen en treedt deze dagen hard op. Waar demonstranten roepen dat ze ‘tot hun dood’ zullen doorgaan met protesteren, dreigen het leger en de regering met een ‘ijzeren vuist’. Overal zijn soldaten en politie op straat, en de regering heeft het mobiele internet geblokkeerd. Ook is toegang tot Facebook, Twitter en YouTube ernstig belemmerd.

Waarnemers constateren bezorgd dat Pakistan zonder al dit geweld al genoeg problemen heeft. De economie verkeert in grote crisis, voedsel en brandstof zijn bijna niet meer te betalen, en het Internationaal Monetair Fonds heeft in alle chaos de onderhandelingen over een broodnodig steunprogramma op pauze gezet. ,,Het fragiele sociale en politieke bestel dreigt uiteen te vallen’’, vreest Pakistankenner Farzana Shaikh van de Britse denktank Chatham House. ‘Het Pakistaanse volk is hier weer eens getuige van het abjecte onvermogen van zijn leiders om hun ego’s opzij te zetten’, schrijft ze in The Guardian. ‘Die moeten nu de politieke dialoog gaan hervatten en het moreel van hun gebroken land gaan herstellen’.