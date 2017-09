'Pak leugenaar Aung San Suu Kyi Nobelprijs af'

Na de uiterst terughoudende rede van Aung San Suu Kyi over de crisis rond de Rohingya krijgt zij snoeiharde kritiek over zich heen. De politiek leider van Myanmar (voormalig Birma) wordt uitgemaakt voor ‘een marionet van de militaire junta’ en voor ‘leugenaar’.

De roep om haar de Nobelprijs voor de Vrede te ontnemen groeit met het uur; iemand die de mensenrechten verraadt – met haar lankmoedige optreden tegen de genocide op de moslimminderheid – verdient het niet om de prijs te behouden die zij in 1991 kreeg voor haar strijd voor diezelfde mensenrechten. Bovendien blijft Aung San Suu Kyi doof voor de smeekbede van andere Nobelprijswinnaars, onder wie Malala Yousafzai en Desmond Tutu, om het veiligheidsapparaat tot de orde te roepen en de crisis te bezweren.

Aung San Suu Kyi is niet de eerste laureaat die zorgt voor felle discussies. Bij deze Nobelprijswinnaars liepen de gemoederen ook flink op:

Theodore Roosevelt (1906)

De 26ste president van de Verenigde Staten kreeg de prijs uitgereikt wegens zijn bemiddeling in de Russisch-Japanse oorlog die leidde tot het vredesverdrag van Portsmouth. Critici vonden dat te veel eer voor een man die zelfs in de ogen van zijn bewonderaars iets te veel hield van oorlog en geweld. Zo was hij in 1898 leider van de Rough Riders, een cavalerie-eenheid van vrijwilligers die in de Spaans-Amerikaanse oorlog op Cuba naam maakte met buitensporig geweld.

Theodore Roosevelt op een foto uit 1907.

Henry Kissinger (1973)

Vredesactivisten schreeuwen moord en brand als de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger samen met zijn Noord-Vietnamese collega de Nobelprijs wordt toegekend, omdat zij in Parijs een vredesregeling hebben gesloten. Critici noemen Kissinger een oorlogsmisdadiger. Zo worden hem de bombardementen aangerekend die in 1969 en 1970 in Cambodja, tijdens de oorlog met Vietnam, aan 800.000 mensen het leven kostten.

Henry Kissinger spreekt in 1973 in Caïro met de Egyptische president Anwar Sadat.

Yasser Arafat (1994)

Als de Palestijnse voorman Yasser Arafat samen met de Israëlische leiders Yitzhak Rabin en Shimon Peres de vredesprijs wordt toegekend, barst zelfs de bom in het Nobelcomité. Kaare Kristiansen stapt uit protest uit het comité en noemt Arafat ‘een terrorist die de prijs niet verdient’. Hij krijgt veel bijval, omdat Arafat onder meer verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslag op de olympische ploeg van Israël in München in 1972, die aan elf leden het leven kost.

PLO-leider Yasser Arafat neemt samen met de Israëlische premier Yitzhak Rabin en minister van Buitenlandse Zaken Shimon Peres in Oslo de oorkondes in ontvangst die horen bij de Nobelprijs voor de Vrede.

Kofi Annan (2001)

De keuze van Kofi Annan voedt de discussie over de soms halfslachtige keuzes van het Nobelcomité. Over de vraag of het niet beter is de prijs niet uit te reiken als er geen kandidaat is die de prijs echt verdient. Niemand bestrijdt dat Kofi Annan een goed mens is, maar het zou gaan om een moeizaam compromis. De prijs heeft een dubbele lading: het is een beloning van een verdienstelijk individu en een aanmoediging van een tragische organisatie.

Kofi Annan kan in 2001, op het hoofdkwartier in New York, zijn geluk niet op als hij hoort dat hem en de Verenigde Naties de Nobelprijs voor de Vrede is toegekend.

Barack Obama (2009)

Is de Nobelprijs nu een beloning of een aanmoedigingsprijs? Tegenstanders van de uitreiking aan Barack Obama wijzen erop dat Alfred Nobel de prijs in het leven heeft geroepen om mensen te belonen voor hun verdiensten voor de vrede. Maar Obama komt pas kijken, hij is net gekozen tot president en moet zich nog bewijzen als vredestichter. Ook de winnaar vindt het eigenlijk nog te vroeg voor de prijs, maar hij neemt haar nederig in ontvangst.

Barack Obama, in het gezelschap van zijn vrouw Michelle, gaat in zijn rede in Oslo de kritiek niet uit de weg. Hij erkent dat mensen als Nelson Mandela en Martin Luther King een maatje groter zijn en dat hij nog moet laten zien hoeveel hij kan betekenen voor de wereldvrede.

In alle genoemde gevallen heeft de kritiek het Nobelcomité nooit doen besluiten om terug te komen op haar keuze. De Nobelprijs is nooit ingeleverd. ,,Dat zal ook nu niet gebeuren’’, zegt Gunnar Stalsett, een voormalig lid van het comité, dat bestaat uit Noorse burgers die zijn benoemd door het parlement van Noorwegen. ,,De prijs is nooit ingetrokken en het comité houdt zich verre van het beschuldigen of corrigeren van winnaars’’, aldus de voormalige politicus en bisschop, die in 1991 deel uitmaakte van het comité dat de prijs aan Aung San Suu Kyi gaf. ,,Als de beslissing is genomen en de prijs is uitgereikt, houdt daarmee de verantwoordelijkheid van het Nobelcomité op.’’