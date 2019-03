Paaseiland verhuurt stenen reus om wereldberoemde beelden te redden

23 miljoen Chinezen mogen niet meer reizen omdat ze te weinig ‘punten’ hebben

9:42 De Chinese overheid heeft in 2018 in totaal 23 miljoen burgers verboden een trein- of vliegticket te kopen. De Chinezen in kwestie hadden een te lage score in het ‘sociaal kredietsysteem’, waarbij elke burger een bepaald aantal punten krijgt afhankelijk van zijn gedrag.