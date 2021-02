Overvloed aan Belgische treinpassagiers naar kust, drukteplan in werking

Door het drukteplan worden reizigers nog voor het perron tegengehouden en geteld voor ze de trein in mogen. Extra treinen zijn er voorlopig nog niet ingezet. ,,Als een trein vol is, zullen we geen reizigers meer toelaten. Op deze manier houden we het samen veilig. We vragen ook om tijdens het wachten afstand te houden. We voorzien hiervoor voldoende ruimte”, motiveert de NMBS de maatregel.

Het bedrijf roept ook op om de regels te respecteren en de app te raadplegen. ,,Daar kan je zien hoe druk het is op de trein die jij wil nemen. Op basis daarvan kan je beslissen om later een trein te nemen.”



Maar blijkbaar doet niet iedereen dat. ‘Het is goed weer dus willen we naar de zee, dacht heel Brussel ... en nog liefst met de trein ook, want dan ben ik alleen’, schrijft iemand op Twitter. Ook komen er klachten over het feit dat passagiers worden tegengehouden voor het perron. ‘Het effect is averechts’, klinkt het.