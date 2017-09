Overvallen Nederlanders Zuid-Afrika vliegen morgen terug

Geen media

De groepsleden legden vanmiddag tegenover de politie stuk voor stuk een verklaring af over de overval. Daaruit moet blijken wat er nu precies is gebeurd en hoeveel geld de overvallers buit maakten. Elk groepslid had op verzoek van Fox in ieder geval 400 euro in contanten bij zich voor de eerste dagen. Het is onduidelijk of iedereen dat bedrag afstond aan de overvallers. Sommige reizigers zouden geld en/of waardevolle spullen hebben verstopt tussen de busstoelen.