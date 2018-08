Overstroomde camping Frankrijk was illegaal

,,Het terrein ligt op grondgebied dat kan overstromen. De burgemeester had daarvoor al gewaarschuwd en was zelfs al naar justitie gestapt’’, aldus openbaar aanklager Eric Maurel. ,,Twee dagen voor het drama heeft de gemeente de uitbaters nog gewaarschuwd voor de gevaren, omdat het water zou kunnen stijgen.’’



De camping ligt in het plaatsje Saint-Julien-de-Peyrolas, in de Franse Gard. Het terrein is eigendom van een jongerenvereniging in het Duitse Leverkussen. Die brengt op het Franse kampeerterrein Duitse kinderen onder tijdens de zomervakanties.



De voorzitter en de vice-voorzitter van die vereniging zijn nu opgepakt, aldus de Franse justitie. Zij worden verdacht van het illegaal uitbuiten van een camping, maar ook van illegale arbeid en van het in levensgevaar brengen en verwonden van de vakantiegangers. Een Duitse begeleider op de camping wordt nog steeds vermist. ,,Als hij blijkt te zijn overleden, wordt de aanklacht mogelijk ook doodslag’’, aldus justitie.