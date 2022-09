Overlijdensakte met doodsoorzaak van Queen Elizabeth vrijgegeven

De Queen is gestorven om 15u10 lokale Britse tijd, wat betekent dat ze om 16u10 onze tijd het leven liet. Dat is meer dan drie uur voor het grote publiek op de hoogte werd gebracht. Rond 14u die middag gaf Buckingham Palace al een statement vrij over de gezondheid van Elizabeth. “Haar dokters maken zich zorgen”, klonk het. Slechts twee uur na het uitsturen van het bericht was de Queen niet meer.

Van uit tijdstip kunnen we ook afleiden dat enkel koning Charles en prinses Anne in Balmoral waren toen de Queen stierf. Dat werd eerder al bevestigd door het paleis. De rest van haar kinderen en kleinkinderen waren helaas te laat om nog bij leven afscheid te nemen. Prinsen William, Edward en Andrew hingen zelfs nog in de lucht toen de Queen stierf. Hoewel ze hun best deden om via vliegtuig nog snel van Londen naar Aberdeenshire te vliegen, mocht het niet baten.