Overlevenden tsunami ontberen vooral drinkwater

,,Ik zit hier nu al drie dagen. Ik ben bang terug te gaan. Mijn huis is vlakbij het strand’’, zegt Neng Sumarni (40). Met haar drie kinderen en haar echtgenoot slaapt ze, samen met dertig anderen, op de vloer van een school. Er is angst voor de gezondheid van de kinderen.

Ondertussen doen hulpverleners hun uiterste best enige soelaas te bieden aan de slachtoffers van de tsunami, die ontstond na een vulkaanuitbarsting. Maar er is momenteel een groot tekort aan drinkwater en medicijnen onder de duizenden mensen die verder van het strand hun toevlucht hebben gezocht, zo meldt het Franse persbureau AFP. Hulpverleners waarschuwen voor mogelijke epidemieën nu het dodental gestaag oploopt en richting 500 zou gaan.

12.000 ontheemden

De tsunami verraste de bewoners van de kustgebieden van de eilanden Java en Sumatra. De hoge golf veroorzaakt door een uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau in de Straat van Soenda. Dit leidde tot een aardverschuiving in zee die de tsunami veroorzaakte. Ongeveer 12.000 inwoners zijn ontheemd geraakt. Inmiddels zijn er 429 doden geborgen. 154 mensen worden nog vermist. Er zijn 1485 gewonden, aldus het Indonesische agentschap voor rampenbeheer.

Experts vrezen nieuwe dodelijke golven ten gevolge van vulkanische activiteit. De kans op een nieuwe vloedgolf wordt niet uitgesloten. ,,De bewoners wordt gevraagd om weg te blijven van de kust’’, aldus een regeringswoordvoerder. Abu Salim, hulpverlener van de stichting Tagana, zegt dat het moeilijk werken is in de chaos. ,,De nadruk ligt op de opvang van vluchtelingen. Maar veel mensen zijn naar hogere gebieden gevlucht, zonder eten en drinken. Het lukt ons moeilijk ze te bereiken.’’

Het is de derde keer in relatief korte tijd dat Indonesië wordt geteisterd door een natuurramp. In juli en augustus werd het eiland Lombok getroffen door aardbevingen. In september was er een tsunami die Sulawesi trof. In totaal vielen er dit jaar al meer dan 2700 doden