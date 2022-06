Overlevenden bevrijden zich met de hand na aardbeving Afghanistan, hulp nog niet op volle sterkte

De verwachting is dat het aantal doden nog verder oploopt de komende dagen, omdat nog niet iedereen is gevonden. Zeker 1800 huizen zijn verwoest toen de grond midden in de nacht heftig begon te bewegen. ,,Mensen zijn in hun slaap overvallen, bedolven onder hun eigen woning”, zei Willem Reussing van HealthNet TPO, gisteravond in Met het Oog op Morgen.

De reddingswerkzaamheden worden bemoeilijkt omdat de meeste schade in moeilijk begaanbaar bergachtig gebied is. Reussing, director operations van de organisatie, een van de grootste ngo's op het gebied van gezondheidszorg in het getroffen land, kan dat beamen. ,,Het is erg bergachtig, er heerst ook veel armoede. Afghanen wonen in huisjes gebouwd van leem.”

Die huisjes waren totaal niet beschermd door de kracht van de beving. Persbureau AP beschrijft hoe overlevenden in het dorp Gayan met zich uit het leem graven en ook andere slachtoffers proberen te bevrijden. Anderen lopen voorzichtig door onverharde steegjes en grijpen zich vast aan beschadigde muren om zichzelf in veiligheid te brengen.

Buitenlandse hulp

De directeur van de Duitse hulporganisatie Welthungerhilfe maakt zich zorgen. ,,De aardbeving in Afghanistan treft een land waar ongeveer 20 miljoen mensen al niet meer wisten hoe ze iedere dag te eten zouden krijgen.” Sinds de taliban het land heroverden in 2021 zijn veel sancties opgelegd tegen Afghanistan, waardoor er een groot voedseltekort is. ,,De lokale autoriteiten hebben al gezegd dat buitenlandse hulp welkom is.” De Afghaanse overheid kan dit moeilijk alleen doen, aldus Welthungerhilfe.

Mohammad Ismail Muawiyah, woordvoerder van de plaatselijk taliban, zegt dat telefoonnetwerken uit de lucht zijn en het moeilijk is om het getroffen gebied te bereiken door kapotte wegen. Al is er in het dorp Gayan, waar de lemen huisjes stonden, inmiddels wel een helikopter geland en proberen talibansoldaten hulp te verlenen.

Intussen wordt er begonnen met het graven van massagraven.