Overlevenden Andes-vliegramp konden niet anders: ‘We moesten die dode lichamen opeten’

Meer dan honderd milieuacti­vis­ten opgepakt in Londen

De politie in Londen heeft dit weekend meer dan honderd milieuactivisten gearresteerd tijdens demonstraties in de Britse hoofdstad. Het gaat om dierenactivisten van Animal Rebellion en demonstranten die banden hebben met de Just Stop Oil-groep, laat de politie in een persbericht weten.

10 oktober