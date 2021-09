Overleden ‘minikoe’ Rani postuum uitgeroepen tot wereldrecordhouder

Rani kwam vorige maand plots te overlijden, kort nadat haar eigenaren het dier hadden aangemeld bij Guinness World Records. De razend populaire koe zou zijn bezweken doordat er gassen ophoopten in haar maag.



Maandag liet haar eigenaar Kazi Mohammad Abu Sufian echter weten dat het record van kleinste koe alsnog aan Rani is toegekend. De veehouder had meerdere video’s opgestuurd en later ook een rapport dat bevestigde dat de dood van het dier niet onder verdachte omstandigheden had plaatsgevonden.



Guinness bevestigde later in een verklaring dat Rani inderdaad postuum is uitgeroepen is tot de nieuwe recordhouder. Ze heeft Manikyam afgetroefd, een koe uit India. Die had het oude record in handen en was 61 centimeter hoog.