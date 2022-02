Overleden Marokkaanse kleuter Rayan (5) wordt maandag begraven

update Vermist vliegtuig­je gevonden op bodem van IJslands meer: Nederlan­der onder inzitten­den

Het sinds donderdag in IJsland vermiste vliegtuigje is door een onbemande duikboot van de kustwacht teruggevonden op de bodem van een meer. Aan boord was ook een Nederlander, die om het leven is gekomen. Het gaat om een 27-jarige man die in België woonde, meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

5 februari