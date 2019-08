Overleden fans maken Bundesligadebuut Union Berlin toch een beetje mee

Nederland­se toerist redt Belg (70) van verdrin­kings­dood in Oostenrijk

17:00 Een Nederlandse toerist (56) heeft een Belgische man gisterenmiddag van de verdrinkingsdood gered in Oostenrijk. De Belg was aan het zwemmen in het Faakmeer in de deelstaat Karinthië, toen hij door een nog onbekende oorzaak in de problemen raakte.