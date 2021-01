Overgrote deel bezoekers van deze site heeft negatief gevoel over presidentschap Trump

Donald Trump stapt vandaag op en weinig mensen op deze website lijken daar rouwig om. Een recordaantal van ruim 88.000 bezoekers vulde de afgelopen 24 uur onze mini-enquête in over wat de stemming is bij het vertrek van deze spraakmakende Amerikaanse president. Op de vraag wat het overheersende gevoel is na vier jaar Trump antwoordt 84,8 procent ‘negatief’. 11,4 procent van de bezoekers oordeelt positief en 3,8 procent heeft geen mening.

Een grote meerderheid (88,3 procent) verwacht niet dat Donald Trump nog terugkeert en over vier jaar alsnog wordt herkozen. 11,7 procent denkt van wel.

89,8 procent van de mensen die hun mening gaven meent dat Joe Biden de rechtmatige winnaar is van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. 10,2 procent van de bezoekers vermoedt nog steeds dat er vals spel is gespeeld en is het dus eens met Donald Trump dat hij de verkiezingen eigenlijk heeft gewonnen.

De vraag om de ambtstermijn van Trump te beschrijven in vier steekwoorden bevestigt in hoeverre men positief of negatief denkt over hem denkt. De tien meest genoemde sleutelwoorden zijn: rampzalig, chaos, drama, absurd, asociaal. bizar, desastreus, chaotisch, onverantwoordelijk en corrupt. Bij de kleine minderheid die wel positief denkt over Trump zijn de sleutelbegrippen: beste, geen oorlog, economie, zelfverzekerd en man van woord.

Volledig scherm Bezetters van het Capitool in actie. © AFP

De bestorming van het Capitool door Trumpaanhangers is dé gebeurtenis die de meeste mensen die aan de enquête meededen is bijgebleven (66,7 procent). Daarna volgen Trumps uitspraken over het coronavirus (57,5 procent), zijn geruzie via Twitter (54 procent) en het door Trump schrappen van het klimaatakkoord (48,6 procent). Lager scoren de bouw van een muur op de grens met Mexico (35 procent), de benoeming van conservatieve rechters (29,5 procent), het onderzoek naar Russische inmenging (27 procent), Black Lives Matter-demonstraties (25 procent), ontmoetingen met Kim Jong-un (21 procent), de economische beurs en de beursrecords (10,6 procent).

De afscheidsspeech van Trump terugkijken kan hier: