Oudste Nederlandse verdachte van in het water gooien van Hakim, niet langer verdacht van doodslag

Een van de twee Nederlanders die betrokken was bij het in het water gooien van de Belgische Oegandees Hakim Mutyaba (53) tijdens de Gentse feesten (die daarbij verdronk), wordt niet langer verdacht van doodslag. Dat bevestigt zijn advocaat Jonathan Bogaerts. Het gaat om de 25-jarige die steeds heeft ontkend dat hij Hakim in het water heeft geduwd of gegooid.

De Zeeuw wordt nog wel verdacht van ‘schuldig verzuim’, het in hulpeloze toestand achterlaten van iemand. Daar staat nog wel een celstraf op die kan oplopen tot maximaal twee jaar. Komende week beslist de rechter in België of zijn voorlopige hechtenis wordt geschorst.

In de vroege ochtend van zondag 17 juli werd Hakim (53) aan de Lousbergkaai in Gent over de omheining van een brug in het water gegooid. De man kon niet zwemmen en verdronk. Hakim was in het gezelschap van twee Nederlanders die iets met zijn val in het water te maken lijken te hebben. De verdachten - die op camerabeelden staan - gingen ervandoor toen ze zagen dat Hakim niet meer boven kwam. De mannen hadden Hakim tijdens de Gentse feesten leren kennen.

‘Ooggetuigen bevestigen zijn verhaal’

De twee Nederlandse mannen van 25 en 23 jaar bleken uit Goes te komen en werden daags na het drama gearresteerd. De oudste verzette zich niet tegen overlevering naar België en heeft daar inmiddels uitgebreid verklaard. Volgens zijn advocaat ondersteunen camerabeelden zijn verhaal dat hij Hakim niet heeft aangeraakt. ,,Ook zijn er ooggetuigen die zijn verhaal bevestigen.”

De 23-jarige verdachte verzet zich wel tegen overlevering. Volgens de advocaat die hem in die procedure bijstaat vooral ‘om tot rust te komen’. Hij zit nog vast in Nederland. Binnen een kleine twee maanden moet de rechtbank in Amsterdam over zijn overlevering beslissen. De 23-jarige heeft wél erkend iets te maken te hebben met het feit dat Hakim in het water belandde.