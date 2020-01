Oudste materiaal op aarde gevonden in Australische meteoriet: nog voor ontstaan van de zon gevormd

De oudste van de veertig minuscule stofdeeltjes die in de Murchison-meteoriet (genoemd naar het dorp waar de meteoriet in 1969 insloeg) zijn gevonden, zijn ongeveer zeven miljard jaar oud. Dat is 2,5 miljard jaar vóór de zon, de aarde en de rest van ons zonnestelsel werden gevormd.



De stofdeeltjes zijn minuscuul klein: elk zijn ze maar 2 tot 30 micrometer groot (1 micrometer is een duizendste millimeter). Ooit waren de fragmentjes onderdeel van een ster. Toen het betreffende hemellichaam stierf, werden de stukjes het heelal in geslingerd en vervolgens door de zonnewind verspreid door de ruimte. De korreltjes ‘klonterden’ samen en kwamen vervolgens in een meteoriet op aarde neer.



,,Ik vind deze ontdekking buitengewoon opwindend”, vertelde wetenschapper Philipp Heck van het Field Museum of Natural History in Chicago aan het internationale persbureau Reuters. ,,Ondanks het feit dat ik al twintig jaar onderzoek doe naar de Murchison-meteoriet, is het nog steeds fascinerend om zo de geschiedenis van onze Melkweg te kunnen bestuderen.” De bevindingen van zijn onderzoeksteam zijn recent gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).