Oudste man ter wereld (112) overleden

De la Fuente overleed vandaag in zijn geboorte- en woonplaats Léon, in het noordwesten van Spanje. Dat gebeurde rond 11.00 uur vanochtend, kort na zijn ontbijt, vertelt schoonzoon Bernardo Marcos. ,,Hij begon opeens hard te ademen en blies binnen een paar seconden zijn laatste adem uit. Hij ging uit als een kaars.’’

Het betekende het einde van een lang leven. Volgens zijn papieren werd de Spanjaard op 11 februari 1909 geboren. De familie hield zelf echter 8 februari aan als dag om zijn verjaardag te vieren. In die tijd keek men eerst even aan of de pasgeboren baby zijn eerste dagen zou overleven. Mocht dat niet gebeuren, dan scheelde dat weer papierwerk, was hun argument.

De la Fuente was sinds 10 september 2021 de oudste man ter wereld volgens Guinness World Records. Hij was toen 112 jaar en 211 dagen oud. Even daarvoor was de Puerto Ricaan Emilio Flores, toen iets ouder, overleden. ,,Een rustig leven... en niemand pijn doen’’, beschreef De la Fuente tegenover de recordorganisatie zijn geheim voor een lang leven.

Schoenmaker

De Spanjaard werd geboren tijdens het bewind van Alfonso XIII, hij beleefde de dictatuur van Primo de Rivera, leed onder de burgeroorlog en het regime van generaal Francisco Franco. Dat hij nooit werd opgeroepen voor het leger, had volgens De la Fuente zelf met zijn geringe lengte te maken. Hij mat slechts 1,50 meter.

De man - luisterend naar de bijnaam ‘De Komkommer’ - werd schoenmaker. De schoenenfabriek waarin hij werkte zou later laarzen maken voor het nationale leger.

Kinderen

In 1933 trouwde de Spanjaard met Antonina Barrio Gutiérrez. Samen kregen zij acht kinderen: zeven dochters en een zoon. De jongen overleed als kind. Later overleden nog twee van zijn kinderen.

De la Fuente overleefde de Spaanse Griep en werd tijdens de coronapandemie de eerste man die tegen het virus werd ingeënt in de provincie Léon. In 1937 werd hij bedolven onder het puin van een gebouw nadat een vliegtuig was neergestort in Léon, zo melden lokale media. Ook dat overleefde hij.

De laatste jaren werd De la Fuente verzorgd door een van zijn dochters en schoonzoon Bernardo. De Spanjaard laat ook 14 kleinkinderen en 22 achterkleinkinderen na.

De la Fuente wordt morgen begraven.