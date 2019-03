Ouders verongelukte fietsster (16): ‘Onze Nikita is weer thuis’

Het beeld toont een lachende, zwaaiende Nikita - gsm in de achterzak, tas om de schouder. ,,We hebben op basis van twee foto’s het beeld laten maken door een Oostendse kunstenares. Ze is het echt.”



Voor het gezin was het even wennen om hun verloren dochter en zusje terug te zien. ,,In het begin hadden de kinderen het er moeilijk mee, maar al snel zagen ze hun Nikita. Haar jongere zusje geeft haar elke ochtend een kus voor ze vertrekt naar school. We praten er ook soms tegen. Het is toch beter om tegen haar beeld te praten dan tegen een urn?”