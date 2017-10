Ouders vermist Frans meisje Maëlys blijft niets bespaard

Terwijl ze nog steeds niet weten wat er van hun dochtertje is geworden, zijn de ouders het doelwit van geldklopperij en een oplichter. De moeder van het meisje is dusdanig van de kaart dat ze haar werk als verpleegster niet kan doen. Collega’s hebben daarom een soort solidariteitsfonds opgericht via een gespecialiseerde website Leetchi.com. Daarop zou inmiddels al 60.000 euro zijn binnengekomen. Maar in Frankrijk is nu enige opwinding ontstaan omdat de website die de collecte organiseert daarvoor keihard 3 procent kosten in rekening brengt. In eerdere gevallen – bijvoorbeeld bij grote aanslagen – zag men daarvan af uit een gevoel van solidariteit, maar nu worden de ouders van Maëlys behandeld als particulieren die een dienst wordt bewezen. Er wordt voor hen geen uitzondering gemaakt, aldus een woordvoerder van Leetchi in France-Soir.

Volledig scherm Er wordt nog steeds gezocht naar het vermiste Franse meisje. © EPA

Verdriet

Er was al meer bijkomend verdriet. Zo probeerde een gewetenloze vrouw munt te slaan uit het drama door zich uit te geven als de moeder van het meisje en geld te vragen via Facebook. De Fransman Thierry Leggio was een van degenen die zo’n smeekbede ontving: ,,Dag Thierry. Mijn naam is Yveline, ik ben de moeder van Maëlys (het verdwenen meisje). Ik heb je reactie gezien op Facebook en wil je echt bedanken voor je medeleven, maar ook een financieel duwtje in de rug zou heel welkom zijn. Het maakt niet uit hoeveel het is. We hebben er echt nood aan om het onderzoek uit te breiden naar heel Frankrijk. Bedankt om me te antwoorden en mijn excuses voor het storen.''



Leggio was een van de velen die de familie op Facebook condoleerde. De oplichtster heeft zijn e-mailadres ofwel van Facebook gehaald ofwel van de site die opgezet werd om de familie te steunen, waar Leggio ook een reactie op had geplaatst. De Franse politie onderzoekt de zaak. Het is onduidelijk wie achter de e-mail zit.

Geen doorbraak

Ondertussen komt er maar geen doorbraak in het politieonderzoek. Nog steeds is het mysterie niet opgelost, al wijst heel erg veel op betrokkenheid van hoofdverdachte Nordahl L. Deze oud-militair zit al weken in voorarrest. Er zijn veel aanwijzingen dat hij met de verdwijning van het meisje te maken heeft, maar hij ontkent alles. Ondanks een smeekbede van de ouders om te zeggen waar het lichaam van hun dochter is achtergelaten.



Dat ook de Franse media nauwelijks twijfelen aan de schuld van L. komt door lekken in het politieonderzoek. De onderzoeksrechter die de zaak onder zich heeft, klaagde daarover. Zo is bekend dat DNA van Maëlys is gevonden op het dashboard van de auto van L. Ook heeft hij de avond na haar verdwijning zijn auto gereinigd met zulke sterke middelen dat de snuffelhonden van de politie er ziek van werden en verder worden de kleren vermist die L. op de bewuste avond droeg. Hij ontkent alles of komt met rammelende verklaringen. Er bestaat ook een vaag beeld van verschillende verkeerscamera’s die L. hebben gefilmd in de fatale nacht van 26 op 27 augustus. Op de beelden zou naast de chauffeur, op de passagiersstoel, een ‘wit silhouet’ te zien zijn, lieten de gendarmes uitlekken. Was het Maëlys?

Volledig scherm De kapotte ouders van Maëlys op een persconferentie in september. © AP

Cocaïne