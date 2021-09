Ouders verklaren familie van verloofde Gabby (22) de oorlog: ‘Zij zijn medeplichtig’

roadtrip vsDe ouders van de voortvluchtige Brian Laundrie zijn medeplichtig aan de verdwijning van de in Florida bekende youtuber Gabby Petito. Dat zei de vader van Petito gisteren in gesprek met de Amerikaanse televisiepersoonlijkheid Dr. Phil. ,,Er werden geen telefoontjes opgenomen, geen sms’jes beantwoord. De ouders van Laundrie zijn wat mij betreft medeplichtig.”

De politie in de Amerikaanse staat Wyoming vond gisteren een lichaam dat ‘overeenkomt’ met de beschrijving van de 22-jarige vermiste Gabrielle ‘Gabby’ Petito. Haar vermissing houdt de Verenigde Staten al dagen in de greep. De vrouw werd als vermist opgegeven nadat haar vriend Brian Laundrie op 1 september alleen was teruggekeerd van een maandenlange reis door de Verenigde Staten.

Medeplichtig

Laundrie en zijn familie hielden dagenlang de kaken stijf op elkaar. Inmiddels lijkt hij van de aardbodem verdwenen. Een klopjacht heeft tot dusver niets opgeleverd. De vader van Petito is woest en houdt Laundrie én zijn ouders verantwoordelijk voor wat zijn dochter is overkomen. ,,We belden Brian, we belden de moeder, we belden de vader, we belden de zus, we belden elk nummer dat we konden vinden”, vertelde Joseph Petito in gesprek met Dr. Phil. ,,Er werden geen telefoontjes opgenomen, geen sms’jes beantwoord.”

De vader van Petito vindt het onvoorstelbaar dat Brian Laundrie nog altijd niet officieel verantwoordelijk wordt gehouden voor de verdwijning van zijn dochter. ,,Ik hoop dat hij krijgt wat hij verdient, en dat geldt ook voor zijn ouders.”

‘Lafaard’

De familie van Laundrie ontkende aanvankelijk dat hun zoon iets met de vermissing te maken had. De zus sprak van ‘een misverstand’, tot frustratie van Joseph Petito. ,,Zo voed je een kind niet op. Laat je kinderen opstaan ​​en hun fouten erkennen. Als man doe ik dat. Vader op vader, dat zou zijn vader ook moeten doen. En het spijt me, ik begrijp het beschermen van je zoon en al die andere dingen, maar naar mijn mening ben je een lafaard.”

Een politiebron beaamt dat het opmerkelijk is dat de ouders van Laundrie de politie niet hebben gewaarschuwd toen hun zoon plots vermist raakte. ,,Welke invloed hebben zijn ouders op hem? Hij besluit te gaan backpacken en ze konden hem niet stoppen?”, aldus de bron in gesprek met CNN.

Volledig scherm De FBI nam bewijsmateriaal in beslag bij het huis van Laundrie. © AFP

Alarmbellen

Bij de familie Petito gingen eind augustus alle alarmbellen af nadat via de telefoon van Gabby een mysterieus bericht werd verstuurd. De tekst luidde: ‘Kan je Stan helpen, ik blijf maar voicemails en gemiste oproepen van hem krijgen.’ Volgens de familie verwijst ‘Stan’ naar de opa van Gabby, maar zij zou hem nooit bij die naam noemen. In de officiële documenten staat dat vanaf toen ‘de moeder ongerust was dat er iets mis was met haar dochter’.

Na 27 augustus plaatste Gabby niets meer op sociale media over haar reis. Volgens haar familie was dat niets voor Gabby. In de gerechtsdocumenten staat nog dat het koppel ergens half juni uit de staat New York vertrok voor een vakantie in Utah en onderweg een aantal nationale parken bezocht. ,,Tijdens de trip stuurde de betrokkene verscheidene sms’jes en had zij vele gesprekken met haar moeder Nichole Schmidt. Tijdens deze gesprekken bleek dat er steeds meer spanning ontstond tussen haar en Laundrie”, klinkt het.

Gisteren vielen FBI-agenten het huis in North Port (Florida) binnen waar Laundrie met zijn ouders én met zijn verloofde Gabby woonde. De ouders moesten een uur lang hun woning uit. Het huis werd beschouwd als een plaats delict. Omdat het onderzoek lopende is, gaf de FBI verder geen commentaar.

Volledig scherm Joe Petito, de vader van Gabby. © Getty Images

Horrorroman

De slepende verdwijningszaak baart in de Verenigde Staten veel opzien, op sociale media wordt er massaal over gesproken en worden filmpjes van het stel geanalyseerd. In een van de filmpjes, geplaatst op 19 augustus, valt een groepje youtubers een ‘verontrustend detail’ op. Brian Laundrie is daarin even te zien in een hangmat, terwijl hij een boek aan het lezen is. Dat blijkt de horrorroman Annihilation (Vernietiging) van Jeff VanderMeer uit 2014 te zijn.

Dit sciencefictionverhaal gaat over vier vrouwen die op expeditie gaan naar het onbewoonde Gebied X. Drie van hen overleven het niet, de vierde keert nooit meer terug uit de wildernis. Het boek is in 2018 ook verfilmd.

Gedenkteken

Op de plaats waar het vermoedelijke lichaam van Gabby Petito werd gevonden, is een gedenkteken met stenen in de vorm van een kruis aangelegd. De plaats delict, dat bij het kampeerterrein van Spread Creek in het Bridger-Teton National Forest in Wyoming ligt, was nog maar net verlaten door de rechercheurs. Het is nog niet bekend wie het kruis er heeft gelegd.