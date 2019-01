Ouders nemen in besloten ceremonie op begraafplaats afscheid van Julen

Nog geen driehonderd meter scheiden het huis van Vicky García en José Castellón van de begraafplaats San Juan in de visserswijk El Palo. Het kleine complex ligt midden tussen de woningen in een van de smalle straatjes; de dood maakt er deel uit van het dagelijks leven. Het pleintje voor de begraafplaats is een ontmoetingsplaats, met vier bankjes en de schaduw van een grote plataan.



Gisteren en vandaag was het er drukker dan ooit. Precies 36 uur nadat hun zoontje Julen (2) levenloos in de diepe put werd aangetroffen, begroeven Vicky en José hem vanmiddag naast zijn broertje Oliver, die in april 2017 net iets ouder was toen hij tijdens een strandwandeling aan een hartinfarct overleed. Bij de teraardebestelling werden ze alleen vergezeld door naaste familie en goede vrienden; de honderden wijkbewoners respecteerden hun verzoek om dit alleen en in stilte te doen. Een priester droeg in de beslotenheid een mis op.