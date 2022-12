Ouders Ivana Smit winnen in civiele zaak tegen politie Maleisië

Dit is wat we weten over het familiedra­ma in Dendermon­de: ‘Toen de roes van de drugs voorbij was, zag hij zijn vrouw en kindje liggen’

Hij was onder invloed van cannabis en cocaïne. Zij kon zijn drugsgebruik niet meer aanzien en zou hem er op hebben aangesproken. En dat was niet voor het eerst. Wat er volgde, die vrijdagavond in hun nieuwe flatje, was pure horror. Ismael Y. (33) ontplofte en wurgde zijn zwangere vrouw Cennet en hun zoontje (5). Dit is wat we nu weten over het drama in het Belgische Dendermonde.

4 december