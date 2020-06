Ouders Dutroux-slachtoffer Julie raken laatste aandenken aan dochter kwijt bij inbraak

Vrijdagavond werd in Jemeppe, in de buurt van Luik, ingebroken in het appartement van Louisa Albert, de moeder van Julie. De dieven doorzochten onder meer de slaapkamer waar de vrouw de laatste aandenkens aan haar dochter bewaarde. ,,We waren donderdagavond op vakantie vetrokken”, vertelde Louisa aan Belgische media. ,,Vrijdag hoorden we via een buurman van de inbraak.”



De familie keerde meteen terug naar huis en ontdekte al snel dat twee belangrijke objecten weg waren: een ketting waarin Julie’s naam en geboortedatum gegraveerd zijn (29 november 1987), en een medaillon met een foto van Julie ten tijde van haar verdwijning. ,,Ze hebben een grote sentimentele waarde voor mij”, vertelt Julie tegen de Belgische krantengroep Sudpresse. ,,Ik hoopte ze na te laten aan mijn zoon en kleindochter.”