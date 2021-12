Oud-veiligheidsadviseur Trump begint rechtszaak tegen congrescommissie

Mexicaanse actrice (42) doodgescho­ten toen ze haar zoontje van voetbal­trai­ning wilde ophalen

Een in Mexico bekende actrice en zangeres is dinsdag bij een voetbalclub doodgeschoten toen ze haar zoontje wilde ophalen van training. Het gaat om de 42-jarige Tania Mendoza, in eigen land vooral bekend als soapster. Mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen over de positie van vrouwen in Mexico, het aantal liquidaties stijgt al langere tijd.

