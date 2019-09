Oud-topman van Danske Bank dood gevonden in Estland

Danske Bank maakte vorig jaar bekend dat een groot deel van de 230 miljard dollar aan geldstromen via zijn Estse dochteronderneming verdacht was. Mogelijk gebruikten criminelen uit Rusland de route via Estland om geld wit te wassen.



De praktijken vonden plaats tussen 2007 en 2015 toen Rehe aan het hoofd stond van de Estse afdeling. Hij stapte in 2015 op. Rehe was overigens geen verdachte, maar wel een getuige in het witwasonderzoek. Er lopen nu in meerdere landen strafrechtelijke onderzoeken naar Danske Bank en de boetes voor de kwestie zouden zomaar in de miljarden euro’s kunnen lopen.



Het schandaal kostte de kop van het topmanagement van Danske Bank en er lopen in meerdere landen strafrechtelijke onderzoeken naar de grootste bank van Denemarken vanwege de witwasaffaire. Het financiële concern heeft al laten weten zich helemaal terug te trekken uit de Baltische staten en Rusland in verband met het schandaal.