Oud-rebellenleider: Ik heb wat deze catastrofe betreft een schoon geweten

Echte liefde! Na 71 jaar huwelijk sterft echtpaar op dezelfde dag

12:39 In Amerika zijn een bejaarde vrouw en haar man na een huwelijk van ruim 71 jaar op precies dezelfde dag gestorven. De familie is in rouw, maar put ook troost uit het dubbele verlies van de zielsverwanten. ,,Het is prachtig dat ze zo lang samen waren en nu samen in de hemel zijn.”