‘Orkanen krachtiger en natter door opwarming aarde'

Een stijgende zeespiegel, waardoor de opstuwing vanuit zee nog heftiger wordt. Stormen die langer op hun plaats blijven en een ware zondvloed aan regen laten vallen. De zeventien wetenschappers die Associated Press raadpleegde schetsen geen vrolijk beeld.



Een paar experts blijven voorzichtig met de koppeling tussen het broeikaseffect en de orkanen, maar de meeste wetenschappers zien duidelijk de hand van de mens in de zondvloed die Florence veroorzaakt. Op sommige plaatsen in North Carolina is al 60 centimeter regen gevallen en het blijft heel het weekeinde nog regen. De orkaan is 645 kilometer in doorsnee, dat is grofweg de afstand van Groningen naar Parijs.

Slachtoffers



Mangkhut in Azië is een orkaan van de vijfde categorie en zo sterk dat er zelfs auto's opgetild kunnen worden. Vanochtend eiste het noodweer op de Filipijnen de eerste drie slachtoffers. De lokale autoriteiten waarschuwen voor modderstromen en overstromingen door de grote hoeveelheid regen die valt. Rivieren kunnen makkelijk buiten de oevers treden.

De tyfoon verlaat in de loop van de ochtend het grootste eiland van het land, Luzon, waar de helft van de 105 miljoen Filipijnen wonen. De schade is enorm, bijna alle gebouwen zijn beschadigd. De windsnelheden op het eiland lopen op tot 330 kilometer per uur. Het is de zwaarste storm van 2018. Mangkhut, die op de Filipijnen Ompong wordt genoemd, trekt richting Hongkong.

,,Er komen niet meer orkanen, maar ze worden wel heviger met meer neerslag’’, zegt ook Diana Woei van Weerplaza. De kans dat Nederland ooit zo’n zware orkaan krijgt is heel klein. ,,Wij hebben hier niet van die hoge zeewatertemperaturen’’, zegt weervrouw Woei.

Nazomerweer

Quote De hoeveel­heid water die uit orkanen komt, is zeker de meest robuuste koppeling die we hebben Jim Kossin ,,Hier krijgen we hooguit te maken met de restanten van orkanen in de vorm van zware stormen met windkracht 10 of 11. Het Verenigd Koninkrijk krijgt deze week een staartje van orkaan Heleen over zich heen. Dat leidt bij ons juist weer tot mooi nazomerweer doordat er een zuidelijke luchtstroom ontstaat.''



Orkanen ontstaan noordelijk van de evenaar in Azië en het Caribisch gebied. Vervolgens volgen ze de golfstromen. Zo krijgt de oostkust van de Verenigde Staten ermee te maken. Hoe warmer de lucht wordt hoe meer water er wordt vastgehouden.

Robuuste koppeling