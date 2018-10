Orkaan Leslie onderweg naar Portugal en Spanje

UPDATE 'Journalist Khashoggi nam eigen dood op met zijn smartwatch'

14:21 Het Turkse onderzoek naar de verdwijning van de Saudische journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul, krijgt een nieuwe twist. De autoriteiten hebben de beschikking over geluidsopnames die hij met zijn smartwatch in het consulaat maakte. De vraag is of de gegevens, die Khashoggi naar zijn verloofde doorstuurde, wel iets zeggen over wat er met hem gebeurd is.