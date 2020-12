Organisator seksfeest homobar ziet het probleem niet: ‘We waren heel voorzichtig, iedereen had al corona gehad’

Het kwam afgelopen zondag als een complete verrassing. József Szájer, een 59-jarig Europarlementslid en stichtend lid van de Hongaarse beleidspartij Fidesz, nam ontslag uit het Europees Parlement. Nog nooit had hij met een woord gerept over eventuele plannen om uit de politiek te stappen, maar toch meldde hij zondag in een droge mededeling dat hij ermee kapte. ,,Omdat de dagelijkse politiek al een hele tijd als een emotionele last op mijn schouders weegt’’, zo luidde zijn officiële verklaring. Gisteren werd voor de hele wereld duidelijk waaróm Szájer zo plots een stap opzij zette. Niet omdat hij de politieke beslommeringen niet meer aankon, wel omdat hij vrijdag door de politie betrapt was op een illegaal seksfeestje met 24 andere mannen in een appartement op de Brusselse Anspachlaan.