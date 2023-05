Organisatie VN-klimaatconferentie 2025 in Braziliaans Amazonegebied, aldus president Lula da Silva

De president van Brazilië heeft vrijdag aangekondigd dat de Verenigde Naties zijn land hebben uitgekozen om de VN-conferentie over klimaatverandering in 2025 te organiseren. De VN hebben die beslissing overigens nog niet publiekelijk bevestigd.

President Lula da Silva zei dat Brazilië de conferentie, bekend als COP 30, zal houden in de stad Belem, in de staat Para, in het hart van het Braziliaanse regenwoud. De locatie weerspiegelt Lula’s intentie om het Amazonegebied onder de aandacht te brengen.

,,Het zal een eer zijn voor Brazilië om vertegenwoordigers uit de hele wereld te verwelkomen in ons Amazonegebied”, zei Lula in een video die op zijn sociale mediakanalen werd gepost. ,,Ik ben naar COP’s in Egypte, Parijs en Kopenhagen geweest, en het enige waar de mensen over praten is het Amazonegebied. Dus ik zei: Waarom gaan we daar dan niet heen, zodat iedereen kan zien hoe het daar is?’’

De Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mauro Vieira, zegt in de video dat de beslissing op 18 mei door de VN is genomen. De VN moet de locatie nog bevestigen.

Lula’s aankondiging komt in dezelfde week dat het milieubeheer van zijn regering te maken heeft gehad met flinke tegenwind door het Braziliaanse congres. Wetgevers keurden met een grote meerderheid een maatregel goed die de controle van het ministerie van Milieu op de ontwikkeling van bos- en kustgebieden inperkt. Ook debatteert het congres deze week of het staatsoliebedrijf mag boren voor de kust in de Amazonestaten Amapa en Para.

De VN-klimaatconferentie vindt dit jaar plaats in Dubai.